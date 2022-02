Rufián confiesa lo que pensó al ver a PP y Vox celebrando que la reforma laboral no se aprobaba

“No, creo que ha habido mucho salseo con esto. No me dio tiempo a pensar nada más que vaya espectáculo estaban dando las bancadas del PP y Vox golpeando sus escaños y jaleando como si fuera un gol”, afirmó.

“Nos parece muy bien y hábil que una reforma laboral que no retrocede en derechos, si no al revés, se pacte con los agentes sociales, pero hay una segunda fase que es el legislativo. Nos sorprendía que nos dijeran que esto no se toca, no nos decían por qué se votaba a favor, que era simplemente porque si no la CEOE caía. A mí no me votan para que la CEOE esté, me votan para derogar”, ha asegurado Rufián.

El diputado catalán también ha hablado de sus palabras dirigidas a Yolanda Díaz y su “proyecto personal”, que según ha contado le consta que molestaron “mucho”.

“Es difícil no llamarle proyecto personal a algo que llaman ‘reforma Díaz’. No me parece mal, los proyectos, las ambiciones o los egos que vienen articulados para un proyecto común. Son buenos”, ha sentenciado.