Rufián: "Si alguien me ve ahora mismo pedir la autodeterminación en la tele, igual tiene la tentación de tirarme el mando"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, cree que en el actual contexto de la pandemia por coronavirus no es tiempo de hablar “de autodeterminación” o de la mesa de diálogo entre los gobiernos central y catalán, y adelanta que su formación es partidaria de abstenerse en el debate parlamentario sobre la prórroga del confinamiento.



Rufián, en una entrevista que publica este sábado el diario El País, señala que con la pandemia “todo ha cambiado” y que, si bien ERC no renuncia a sus objetivos iniciales, ahora sus dirigentes intentan “ser útiles”.



“Yo me imagino -agrega Rufián- que si alguien me ve ahora mismo pedir la autodeterminación en la tele, igual tiene la tentación de tirarme el mando a distancia”.