Rufián defiende a Fernando Simón dándole a Abascal donde más le puede doler

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha lanzando este jueves en el Congreso duros ataques contra Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Entre otras cosas, el jefe del partido de ultraderecha ha puesto en cuestión que el epidemiólogo sea “doctor” y ha citado unas declaraciones del propio experto en las que aseguraba que no lo era.

Tras la intervención de Abascal ha subido a la tribuna de oradores el diputado de ERC Gabriel Rufián, que ha defendido a Simón dando donde más le puede doler al líder de Vox.

“Señor Abascal, hombre... al señor Simón se le llama doctor porque es médico. A usted a veces le llaman soldado y no ha hecho la mili. O sea que tampoco se ponga tan estupendo”, ha zanjado Rufián, que ha provocado el aplauso de muchos diputados y una sonrisa pícara en la cara de Abascal.

Previamente, el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya había defendido a Simón de los ataques del líder de Vox. “Incluso de usted esperaba algo más. Déjeme decírselo con toda sinceridad. No le acepto ningún tono amenazante contra ningún servidor público. Me arredran o me hacen rectificar los argumentos, no las amenazas. Sean dichas con el tono que sean dichas”, comenzó diciendo.

“Un respeto para el doctor Simón y para todos los profesionales de la Sanidad Pública que están trabajando en este país”, continuó.

″¿Qué amenazas, señor Illa?”, replicó Abascal, quien aseguró que Simón debería “asumir responsabilidades penales por las decisiones que ha tomado”. “Eso no es una amenaza, es una convicción”, afirmó.