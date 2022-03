Rufián dice esto de Yolanda Díaz y un periodista se lo remarca: "Ha sido un lapsus, de verdad"

Otro periodista se ha extrañado por esa respuesta y se lo ha remarcado poco después: “Me ha parecido entenderlo, corríjame si me equivoco, que se ha referido usted a la reunión con una delegación del PSOE, ha insistido en que era una delegación del PSOE, cuando en esa reunión va a estar la vicepresidenta Yolanda Díaz también”.

Rufián no ha podido disimular la risa antes de responder: “Ha sido un lapsus, de verdad. Hasta donde yo sé, Yolanda Díaz forma parte de Unidas Podemos. Ha sido un lapsus, eh, sinceramente”.

Por lo demás, Rufián ha defendido que es fundamental que Sánchez explique “a cambio de qué” ha abandonado no sólo sus principios sino también al pueblo saharaui pero no cree, no obstante, que sea el contencioso sobre el Sáhara “el momento más critico” de la coalición del Gobierno o de la legislatura, sino la negociación de la reciente reforma laboral.