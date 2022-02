Rufián señala la gran diferencia entre Casado y Feijóo: solo él podría decir eso

La sugerencia a Casado y a Egea

Así las cosas, ha aconsejado tanto a Casado como al secretario general del partido, Teodoro García Egea que dimitan porque augura que les van a hacer “mucho daño”. “Ayuso va a por todas y me extrañaría mucho que una figura como ésta se parara ahora, cuando le conviene tapar los contratos de su hermano que quizá no son ilegales pero sí inmorales”, y cuando puede lograr “taponar” a Vox. “La apuesta segura de llegar a Moncloa es con Ayuso y no con Casado”, ha apostillado.