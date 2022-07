Rufián habla así de Yolanda Díaz y Sánchez tiene que responder: "¡Pero qué obsesión tiene usted!"

Rufián ha sacado dos balas en la tribuna que una de sus compañeras de partido encontró hace unos días en la valla: ”¿Sabe lo que son? Son balas que ha recogido mi compañera María Dantas en en la frontera de Ceuta y Melilla con las que mataron a 37 personas. Las balas. Ustedes no. Ustedes no. La gendarmería marroquí. Y usted dijo que no estaba tan mal. Usted dijo que no estaba tan mal”.