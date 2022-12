Rufián habla de Pepe Reina en un tuit muy comentado y él le responde pocos minutos después

No es el primero ni será el último. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián , y el guardameta español del Villarreal, Pepe Reina , mantuvieron un cruce de tuits a última hora de este lunes.

Así, el Alto Tribunal, que tiene actualmente a cuatro de sus once magistrados con el mandato caducado, aceptó el recurso del PP que pedía suspender por vía cautelarísima la votación del Senado de este jueves. Este se habría celebrado siete días después de que el Congreso diera su mayoritario visto bueno a un texto legal que incluía dos enmiendas sobre el TC bajo una fortísima bronca en la sesión.

Las reacciones al fallo del Constitucional no tardaron en llegar. Rufián publicó un tuit minutos después de conocerse que dio mucho que hablar.

“El Tribunal Constitucional decide paralizar un pleno del Senado que no le gusta, dar una Champions más al Real Madrid, hacer Presidente del Congreso a Pepe Reina y calificar los sobre sueldos del PP como propina”, escribió el diputado catalán.

Reina no dudó en contestar al político de ERC y no tardó ni una hora en responderle: “Tranquilo Gabriel, voy a estar únicamente 18 meses. Tenéis que ir pensando otro plan, de momento ‘el golpe’ no está saliendo como preveíais. ¡Mucha suerte!”.