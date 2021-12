Rufián le dedica un tuit tan potente a Ayuso que sobrepasa los 7.000 'me gusta' en tres horas

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Gabriel Rufián, portavoz de ERC.

Gabriel Rufián lleva más de 7.400 ‘me gusta’ en tres horas con su tuit dirigido directamente a Isabel Díaz Ayuso tras unas polémicas declaraciones en esRadio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha insinuado que eran los responsables de los centros de salud los que podrían estar boicoteando la atención a pacientes. Todo esto el mismo día en que la región ha notificado 11.221 contagios, la cifra más alta registrada en toda la pandemia.

“Los ciudadanos no tienen que estar esperando y en algunos [centros de salud] no cogen el teléfono, se cuelgan o de repente no hay médicos. Lo vamos a investigar”, ha afirmado Ayuso.

Unas declaraciones que, además de Rufián, han tenido la réplica de los sindicatos sanitarios que han amenazado con tomar acciones legales contra la presidenta.

Desde la asociación AP se mueve califican de “desafortunadas” las declaraciones de Ayuso en las que “acusa sin fundamentos a los profesionales” como responsables de un supuesto “boicot interno” que sería la causa de la situación de colapso de los centros de salud de Madrid.

Más rotundo ha sido el diputado de ERC en el Congreso, que ha expresado en un tuit: “Ayuso culpa del colapso sanitario a la desidia y al boicot del personal sanitario contra ella y anuncia una investigación contra los trabajadores de los centros de salud. Votar esto siendo de barrio rico es de sociópata. Y votar esto siendo de barrio obrero es de masoca”.