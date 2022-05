Rufián ve "lógica" la destitución de la directora del CNI

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ve “lógica” la destitución de la, hasta ahora, directora del CNI, Paz Esteban, a raíz del caso Pegasus. Sin embargo, cree que no es el único cese necesario y ha vuelto a señalar a la ministra de Defensa: “Yo me pongo en el lugar de los que están sentados con ella en el Consejo de Ministros. Pensarán si lo sabía o no lo sabía. Si estaba al tanto o no estaba al tanto. Si estaba al tanto es grave y si no estaba al tanto es muy grave”.