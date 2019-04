La réplica de Rufián a Rivera y su marco de fotos que triunfa en Twitter

El diputado de ERC Gabriel Rufián ya sabemos que es rápido y ácido en Twitter. Si lo es siempre, anoche no podía dejar pasar una oportunidad tan jugosa como la del debate a cuatro en RTVE . Otra vez, volvió a arrasar. Y sólo le hicieron falta un par de mensajes.

... y no pudo dejar de ironizar con la requetecomentada foto que el político naranja llevó al debate, la del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con el catalán, Quim Torra. Si llorieron los memes con el cuadrito, Rufián no fue menos y añadió el suyo. “Si me lo hubieras pedido te la habría dado Albert Rivera”, ha apuntado junto a un montaje en el que aparece el líder de Ciudadanos con una foto suya.