Rufián: "Nosotros no vamos a echar más gasolina en este fuego... aunque podríamos"

Esquerra Republicana de Catalunya decidirá este viernes el sentido de su voto en la investidura de Pedro Sánchez. Lo ha anunciado el portavoz Gabriel Rufián tras su reunión con la portavoz del PSOE, Adriana Lastra: “Por nosotros no será; vamos a hacer de todo para que se pongan de acuerdo PSOE y Podemos, pero nuestra decisión no está tomada”.

Rufián ha emplazado a los periodistas a esa Ejecutiva extraordinaria de ERC este viernes, aunque ha advertido de lo “peligroso” que resultarían unas posibles segundas elecciones:

“La gente nos va a meter en el mismo saco a todos, sobre todo a las izquierdas... Entre los que no van a ir a votar y los que nos meten en el mismo saco aquí palmamos todos. Darle una segunda oportunidad a Casado, Rivera y Abascal es un error histórico”, ha señalado, sin utilizar formas verbales en condicional.

El representante de la formación catalana ha explicado que su postura es “no estar en el saco del bloqueo ni en el de la amenaza. Queremos que esto avance porque la gente está cansada y esto lo comparte mucha gente alejada de nuestra ideología. Pedimos que no decepcionen a toda esa gente porque no hay ningún ministerio ni ningún veto que merezca lo que está pasando estos días. No hay ningún sector en el que la gente no haga su trabajo tanto como en la política”.