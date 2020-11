Rufián responde así a los dos famosos que lo han criticado: "El Ministerio de Cultura y Deportes de VOX"

En otro mensaje, Pitingo se ha dirigido también al expresidente Carles Puigdemont: “Querido y paisano Gabriel Rufián, y lo de querido, es por decir algo. ¿Por qué no te vas con Puigdemont ? Déjanos al resto de España vivir tranquil@s. Vosotros a decorar con lazos, que es lo vuestro y a chupar del bote. Yo no huyo fuera como los tuyos”.

Y claro, Rufián ha decidido responder a Figo y a Pitingo en un pack en el que ha incluido dos capturas con los tuits y un comentario: “Aquí el Ministerio de Cultura y Deportes de VOX te explica la negociación de Esquerra Republicana”.

Un mensaje al que ha respondido Figo así: ”‘Caro’ diputado @gabrielrufian sigues mal informado, no tengo afiliación política, pero admiro y me identifico con los grandes gestores los cuales no te incluyo y no sé lo que te molestó más se lo de dejares de chupar del bote o lo de las empresas que ya se fueron de Catalunya”.