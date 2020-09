Gobierno y ERC acuerdan relanzar la mesa de diálogo entre Moncloa y Generalitat

El objetivo de ERC es revivir la mesa de diálogo, su logro político en el campo independentista, justo cuando las elecciones catalanas serán convocadas este otoño. Eso sí, la reunión de la mesa de diálogo, no obstante, la tienen que acordar Moncloa y el Ejecutivo que preside Quim Torra , de Junts, el socio de los republicanos en la Generalitat. “Creemos que con la activación del nuevo curso político sería bueno una nueva convocatoria de la mesa”.

Rufián se ha visto durante algo más de hora y media con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa; un encuentro que, ha tildado como honesto, amable, directo y cordial. “No me suelo ir por las ramas”, ha dicho Gabriel Rufián.

Rufián no contempla un escenario hipotético en el que Torra decidiera no activar la mesa, que los republicanos quieren que pase de foto a “algo efectivo”. “Sería la antipolítica”, ha lanzado el portavoz, quien ha añadido: “Ofrecemos esa posibilidad para que hablen ambas instituciones”. El Gobierno tampoco concibe que Torra no acuda a la llamada, según ha comentado la ministra portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero.

Rufián ha ahondado en las contradicciones que existen en seno del Gobierno sobre el acuerdo presupuestario que Pedro Sánchez está intentando amarrar con Ciudadanos y que “incomoda a Podemos”. “Cs no es que sea incompatible con nosotros, es que es incompatible con la izquierda”, ha lanzado Rufián en un claro mensaje a los morados. “No es lo mismo Cs que ERC y entendemos que eso lo sabe al menos una de las partes de este Gobierno”.

El portavoz de ERC en el Congreso avisa de que un pacto del Ejecutivo de coalición con los naranjas para sacar adelante las cuentas para el año 2021 supondrán cerrar las cuentas con el Ibex 35 e incomoda no solo a los morados, sino también al PNV. Ese malestar, según Rufián, “es obvio”. El diputado republicano ha explicado que su partido desbloqueó la investidura de Sánchez, en enero, en pos del diálogo, que aún no se ha concretado de manera fluida por la pandemia.