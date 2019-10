Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha salido en defensa de Inés Arrimadas, de Ciudadanos, tras los insultos al anunciar que está embarazada.

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso y cabeza de lista por Barcelona en las elecciones generales ha confirmado este martes su embarazo después de que se publicara la noticia. “Estoy muy feliz, me ha costado mucho”, ha manifestado.

En declaraciones a los periodistas en Madrid tras reunirse con mujeres autónomas de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Arrimadas ha dicho que “es un poco pronto” y que no quería contar todavía que espera un bebé.

“Pero es cierto y estoy muy feliz, me ha costado mucho. Yo supongo que no afectará a la campaña, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. En cualquier caso, estoy muy feliz y muy contenta, creo que se me nota en la cara”, ha afirmado unas horas después de que avanzara la noticia El Programa de Ana Rosa, de Telecinco.

Tras los comentarios, Rufián ha escrito en Twitter: “Me da igual quien sea y del partido que sea. Lo que piense, lo que diga y como lo diga. Lo que se está diciendo hoy en tuiter entorno a la vida privada de una política y su anuncio de embarazo es absolutamente asqueroso y condenable. Y callar nos hace cómplices. Yo no lo haré”.