Rufián señala sin dudar al culpable de la crispación política y apunta el error que se está cometiendo

Fomentan el “todos son iguales”

Además, ha apuntado que aún en el caso de que ERC se comprometa a dejar de llamar fascista a Vox la tensión no aflojaría. “Nosotros podemos pasar un Pleno sin llamar fascistas a los fascistas, la pregunta es si ellos pueden pasar un Pleno sin llamarnos golpistas y la respuesta que no pueden porque si no, no hay ruido, y si no hay ruido ellos no salen y no se genera lo de todos son iguales.