Rufián sorprende con este mensaje a la ministra Montero desde la tribuna: su sonrisa lo dice todo

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha sorprendido este jueves con un mensaje de apoyo desde la tribuna del Congreso a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

“Yo quiero decir algo antes de nada. Frente a la caverna, frente a los cavernícolas, frente a sus lacayos, señora ministra, ¡viva el acento andaluz, viva!”, ha exclamado Rufián mirando a Montero con una sonrisa.

Todo ello después de que en las últimas horas, en redes sociales, se haya hablado mucho acerca del acento de la ministra tras sus intervenciones en el Debate y la publicación de un artículo sobre ello. Han sido muchos los que han cargado contra ella por esa circunstancia.

Montero, que ya se ha enfrentado a críticas similares en el pasado, en abril señaló en una entrevista en la SER que “la forma de hablar de los andaluces expresa la riqueza, la pluralidad de nuestra tierra y creo que el que cada uno de los ministros y ministras hablemos en nuestro acento, pone de manifiesto lo rica que es España, la capacidad de integrar culturas que tienen los diferentes territorios de nuestros país”.

También Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, ha salido en defensa de Montero en el Congreso: “Tengo que decirle que a mí me encanta su acento y me encanta escuchar acento andaluz en esta Cámara. Me encanta”.

“Señora ministra, los ataques de la ultraderecha a usted por su acento son repugnantes”, ha zanjado.