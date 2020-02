RUPs: Mantenerse a flote en la UE post Brexit

Ese y no otro sigue siendo el objetivo político compartido por las RUPs en su XXIV Conferencia. Y ése será el asunto a debatir en la próxima Cumbre RUPs que tendrá Foro en Bruselas, 24 y 25 de marzo: Tender puentes. Tejer redes. Aunar criterios, estrategias y tácticas coherentes para la aseguración de sus expectativas en un contexto cambiante y más difícil que nunca.

Y es que, en efecto, la UE viene de superar la peor crisis de su historia. La Gran Recesión (2009), conducente a un desfallecimiento de la voluntad de Europa, se prolongó una entera década encadenando episodio de una gravedad y hondura carentes de precedentes: su corolario, el Brexit (primera vez en que un Estado miembro abandona tras ¡47 años de pertenencia al proyecto!) viene a empeorar la siempre magra financiación de la UE (apenas el 1% del PIB de su territorio), imponiendo en lo inmediato unos presupuestos menguantes que incluyen una severa reorientación de prioridades.

La mala noticia es que el proyecto de Marco Financiero Plurianual (MFF) 2021-2027 pretende reducir las partidas históricas de la cohesión de manera lineal tras el quebranto del Brexit, renunciando a compensar -tal como exige el Parlamento Europeo (PE)- la pérdida de financiación británica con cargo a recursos propios generados por la UE. La buena noticia, en cambio, es que el PE es, tras el Tratado de Lisboa, legislador presupuestario y autoridad presupuestaria decisiva de la UE sin cuyo voto favorable no habrá luz verde a ese MFF... con lo que se prorrogaría el actualmente vigente hasta alcanzar un acuerdo sobre bases aceptables.

En tan inquietante escenario, la Conferencia de RUPs se apresta, sí, a proseguir la nueva agenda diseñada por la Comisión Von der Leyen (VDL): el Pacto Verde (y una “Transición Justa”, “que no deje a nadie atrás”); la Era Digital; y la Autonomía Estratégica (Política Exterior, Defensa y Seguridad) para una UE relevante en la Globalización.

Sin embargo, con idéntica fuerza y convicción sostienen que tales nuevas prioridades no deben apuntalarse a despecho o con desprecio de las ahora llamadas “Políticas tradicionales”, que serían, ahí es nada, la PAC, la Cohesión, los Fondos Estructurales, y la Conectividad en Redes Transeuropeas.

Las RUPs reivindican su agenda, con la calidad de un examen a la vocación de Europa de seguir siendo fiel a sí misma: a)- Acceso equitativo a los llamados Fondos RUPs (Fondo Social Europeo, el FEDER en el conjunto de la Política Regional); b)- Preservación del régimen de acceso a Ayudas de Estado -art. 107 TUE- (que, de no ser RUPs, les estarían vedadas por el Derecho europeo); c)- Mantenimiento del POSEI orientado a la preservación de su sector primario, en el marco de sus actuales magnitudes financieras; d)- Respeto a los caracteres propios de su fiscalidad y de su abastecimiento energético (y a la pauta temporal de su descarbonización, teniendo en cuenta su alta dependencia de las conexiones aéreas, sin sustitución posible), e)- Modulación del régimen de su incorporación a las reglas y circuitos del comercio mundial (dada la dependencia de su sector primario de productos sensibles a la competencia desigual de productores no europeos y, por tanto, no sujetos a los rigores y exigencias del Derecho de la UE y de sostenibilidad social, medioambiental, sanitaria y protectora de los consumidores); f)- Preservación, a toda costa, de la hasta ahora vigente tasa de cofinanciación europea de proyectos estratégicos en el 85% (frente a la anunciada propuesta de rebajarla al 70%, lo que equivaldría en la práctica a la duplicación del esfuerzo financiero complementario de las RUPs).