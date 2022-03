Rusia advierte de que una tercera guerra mundial sería "nuclear" y "devastadora"

Biden “tiene experiencia y sabe que no hay alternativa a las sanciones, sino la guerra mundial”, ha asegurado Lavrov, al tiempo que deslizaba que “la Tercera Guerra Mundial sería una guerra nuclear devastadora”, según ha recogido el canal árabe en su cuenta de Twitter.

El ministro ruso ha explicado también que su país estaba “listo” para afrontar las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea por su invasión de Ucrania, pero que no esperaba que apuntaran a atletas, intelectuales, artistas y periodistas. No obstante, pese a las medidas adoptadas en su contra, “Rusia tiene muchos amigos y no puede ser aislada”, ha advertido, según el mismo medio.