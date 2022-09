Rusia cierra el Nord Stream 1 y corta el flujo de gas con Europa hasta nuevo aviso alegando una "fuga" de aceite

Se ha detectado una fuga de aceite con una mezcla de un compuesto sellador en los conectores de las conexiones terminales de las líneas de cable de los sensores de velocidad del rotor de baja y media presión. También se ha detectado aceite en la conexión del enchufe del cable de la subplaca BPE2 incluida en el motor.

También se encontró aceite en el área de la línea de cable en la caja de terminales externa del sistema de control automático GPA fuera de la carcasa aislante de ruido y calor. El informe de detección de fugas de aceite también fue firmado por representantes de Siemens.

(La compañía) ha recibido una advertencia de Rostekhnadzor de Rusia de que las fallas detectadas y los daños no permiten un funcionamiento seguro y sin problemas del motor de turbina de gas. En este sentido, es necesario tomar las medidas apropiadas y suspender la operación adicional de la unidad compresora de gas Trent 60 en relación con las violaciones graves identificadas.

Se detectaron previamente fugas de aceite similares en las unidades compresoras de gas con los motores No. 075, No. 076, No. 120, que se sometieron a una revisión de fábrica y ahora se encuentran en un estado de parada forzada. Según la información de Siemens, la eliminación completa de las fugas de aceite en estos motores solo es posible en las condiciones de un taller de reparación especializado.

Se envió una carta al presidente y director ejecutivo de Siemens Energy AG, Christian Bruch, sobre los fallos de funcionamiento identificados de la unidad Trent 60 (Nº 24) y la necesidad de su eliminación.

Hasta que no se eliminen los comentarios sobre el funcionamiento de los equipos, el transporte de gas al gasoducto Nord Stream está completamente parado.