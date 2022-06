Rusia advierte de que su relación con EEUU está en un punto "muy candente" de confrontación

Mikhail Svetlov via Getty Images

Según Peskov, pese a las esperanzas que surgieron acerca de una posible mejora de relaciones tras el encuentro hace un año de los líderes de ambos países en Ginebra, “Washington rechazó discutir el tema de seguridad de Rusia y la no ampliación de la OTAN” hacia las fronteras rusas.

La única forma de normalizar las relaciones es la renuncia, por parte de EEUU, a sus ambiciones de hegemonía y la comprensión de que “Rusia no quiere, no es y no planea ser el vasallo de nadie en ningún sentido”.