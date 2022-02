Rusia asegura que retira nuevas unidades blindadas de una zona fronteriza con Ucrania

via Associated Press

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en su página web que estas unidades blindadas “han empezado a moverse hacia su punto de despliegue permanente tras completar los ejercicios planificados en las zonas de entrenamiento”. Si bien no ha especificado su destino, ha resaltado que se trasladarán a una distancia de unos mil kilómetros.

La ministra de Exteriores de Reino Unido asegura que Rusia busca “probar el temple” de Occidente

En un artículo publicado en el periódico The Telegraph, la ministra indica que no hay que dejarse llevar por una “falsa sensación de seguridad” después de que Rusia indicase que había empezado a retirar a algunos de sus militares. “Actualmente no hay evidencia de que los rusos se estén retirando de las regiones fronterizas cercanas a Ucrania”, indica.