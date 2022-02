Rusia veta en la ONU la resolución de condena a su invasión a Ucrania

China, India y Emiratos Árabes se abstienen

La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha reaccionado al fracaso de la resolución subrayando que no supone una sorpresa e insistiendo en que Rusia terminará por rendir cuentas. “Rusia puede vetar esta resolución, pero no puede vetar nuestras voces, no puede vetar la verdad, no puede vetar al pueblo ucraniano”, ha insistido.