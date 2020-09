Ruth Lorenzo confiesa los dos trastornos que sufrió de adolescente: "Nunca me oyó nadie"

Ruth Lorenzo se abrió completamente este martes en Samanta y la vida de..., el nuevo programa de Samanta Villar en Cuatro. La eurovisiva confesó los trastornos que vivió durante los primeros años de la adolescencia, después de que sus padres se separaran.

“Te va haciendo sus agujeritos en el corazón. Quería ser la alegría de la casa. No quería ser motivo de tristeza ni un peso para mi madre y mis hermanos, lo llevaba por dentro y fue ahí donde desarrollé mis trastornos alimenticios”, confesó.

Lorenzo reconoció que entre los nueve y los 15 años padeció tanto anorexia como bulimia sin que nadie se diera cuenta. “Nunca me oyó nadie, tenía mis trucos, mis formas”, aseguró.

Además, también contó que se autolesionaba: “Esto siempre me cuesta hablarlo porque me sigue dando vergüenza aún estando superado. Reconocer que me autolesionaba, que si hacía algo en el colegio, si no me salía bien un examen o si pensaba que iba a ser un fraude o un fracaso para mi madre, merecía un castigo. Me clavaba agujas o tijeras y ahora que lo pienso...”.