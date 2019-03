“No estoy dotado ni para la teoría ni la erudición aunque, con el auge de los pequeños nacionalismos que por desgracia sufrimos en el mundo, yo me considero de una patria más grande que es mi lengua, la española”, ha comenzado Sabina su intervención en una mesa dedicada a la poesía.

El músico ha calificado de “milagro” que tanta gente se reuniese para “oír poesía y palabras llenas de magia”. El Teatro del Libertad General San Martín ha estado sin un asiento libre y ha dado un cálido recibimiento a Sabina, quien ha visto cómo un grupo de unas cuarenta personas le esperaba a su entrada al acto con gritos de ánimo y queriendo fotografiarse con él.

“Entre tanto poeta y erudito me siento un poco impostor, pero siempre me ha gustado sentirme impostor y asistir a fiestas a las que se supone que uno no tendría que ser invitado”, ha señalado al comienzo el autor, quien ha reconocido que la lengua sirve tanto “para pelearse con alguien en la barra de un bar” como para formar parte de esa “magia” colectiva.

Sabina ha leído varios de sus poemas durante el acto. “No me quejo, tengo amigos y memoria y risas y trenes y bares y una mala salud de hierro. Y un puñado de canciones recién salidas del horno que me tienen orgulloso como un padre primerizo que babea”, ha leído el músico, al tiempo que recordaba entre aplauso y aplauso que “como decía Krahe, la superioridad de la canción sobre el teatro es que en éste se aplaude cada dos horas y en los conciertos cada tres minutos”.