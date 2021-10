Sabina no volverá a los escenarios "mientras la gente esté con mascarilla"

El cantante Joaquín Sabina ha asegurado que no volverá a los escenarios “mientras que la gente esté con mascarilla y no pueda levantarse a fumar o tomar una copa”, un tiempo que ha calculado entorno al “año y medio”, sobre todo al pensar en una gira por Latinoamérica.

“Pero si volveré a decir hola y adiós”, ha aclarado ante los rumores de su distanciamiento de los escenarios y su estado de salud.



Así lo ha expresado el cantante tras dejar en la caja de seguridad número 1237 de la cámara acorazada del Instituto Cervantes de Madrid la colección completa de la revista literaria argentina “Sur” (1931-1992), así como un bombín, y algunos manuscritos, dibujos y fotos personales.



“No he tenido covid, me he portado como un ciudadano ejemplar, he seguido fumando y bebiendo y me siento bien”, ha manifestado.