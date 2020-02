Sale a la luz el infierno de Christofer tras 'La isla de las tentaciones': "Ha tenido que dejar el trabajo"

Otro vecino asegura que lo han visto en el portal “siempre muy serio”. Además, una compañera de trabajo ha afirmado que no se ha marchado por el agobio de la gente: “No, no, no. Él se machó y ya. No es por agobio ni nada sino que él se marchó porque él renuncio y ya”.

“Era muy callado”, ha dicho otra compañera.

De momento, lo que no se sabe es qué ha ocurrido con su relación con Estefanía tras La Isla de las tentaciones. En redes, algunas personas han compartido fotografías en las que aparecen juntos.

Estefanía por su parte ha concedido una entrevista a la revista Lecturas y ha hablado de lo dura que ha sido su vida junto a su hijo. La concursante ha explicado que ha sufrido malos tratos y que tiene “miedo” de su expareja, que ha reaparecido para insultarla en redes sociales. “Lo he puesto en manos de quien lo he tenido que poner”, le ha contado a la revista.