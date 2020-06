Sale a la luz el que puede ser un nuevo milagro para el currículum médico del doctor Cavadas

Juan Rafael López, un joven de 31 años de la localidad albaceteña de Hellín, ha contado a El Digital de Albacete cómo el prestigioso cirujano Pedro Cavadas le puede salvar la pierna en la que hace 13 años le diagnosticaron un tumor en la tibia conocido como adantinoma.

“En el año 2008 me diagnosticaron un tumor en la tibia y me intervinieron en Barcelona donde me pusieron un injerto de un donante fallecido que rechacé pasados 8 años”, empieza relatando.

Tras esa operación, le llegaron las mayores complicaciones, ya que tuvo que someterse a otra intervención con todavía un peor resultado. En ella, le pusieron un trozo de su mismo peroné en la tibia. No funcionó.

“A raíz de esta intervención la cosa se ha complicado y he tenido cinco infecciones”, relata López, quien explica que ha tenido que volver a pasar por el quirófano para tratar de curar y frenar la infección. Su problema llegó a ser de tal magnitud que los especialistas le dijeron que “no tenía solución y que no quedaba otra opción que perder la pierna”.

Entonces apareció la figura del doctor Cavadas, conocido por sus trasplantes y reconstrucciones imposibles. López señala que le indicó que tiene que volverse a operar, ya que su hueso está prácticamente muerto, pero le dio esperanza para un futuro.

“Me aseguró que tengo un 99% de posibilidades de poder andar con total normalidad, e incluso me llegó a decir que podría hasta correr. Salimos muy esperanzados y contentos”, celebra ahora, antes de reconocer que la operación se ha fijado para este martes 30 de junio en el hospital 9 de Octubre de Valencia.

Además, detalla cómo va a afrontar los gastos de la operación, que son de 15.000 euros. López describe que 9.000 los pondrá en un primer momento el equipo del cirujano y después se lo tendrán que devolver. López necesita de 5.000 euros para la hospitalización y, por ello, ha pedido la colaboración ciudadana. En su municipio se han lanzado a ayudarle para lo que puede ser un nuevo milagro del doctor Cavadas.