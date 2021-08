Afganistán, vuelve la oscuridad

Una foto granulada, con el verde clásico de la visión nocturna, cierra 20 años de presencia de EEUU en Afganistán, su guerra más larga. Muestra al general de división Chris Donahue, el último en subir a los aviones del ejército norteamericano antes de abandonar el país, dejándolo ignominiosamente en manos de los talibanes, a los que se lo arrebataron. Vuelve la oscuridad al país. Islamistas al mando, ciudadanos sometidos. Sin democracia, sin libertades, sin esperanza. Y, por ahora, sin ayuda internacional, más allá de los vuelos de evacuación de los que ya no habrá más y que han sacado a 120.000 personas, internacionales y locales.

La estampa no puede ser más humillante para Joe Biden: talibanes entrando en los hangares del aeropuerto con uniformes y armas de EEUU, toqueteando vehículos y helicópteros (por más que hayan sido inutilizados), pegando tiros al aire, festejando que sus adversarios se van un día antes del plazo impuesto -amenazaron con represalias si se retrasaban-, sabedores de que no serán perseguidos. El Gobierno escapó hace semanas, el ejército está disuelto, la única región que aún no cae bajo su bota está rodeada.

EEUU fue al país de Asia Central a combatir el terrorismo tras el 11-S y, dos décadas más tarde, dice que lo ha logrado, pero lo cierto es que deja en el poder a los mismos islamistas que imponen una visión de la sharia especialmente tiránica, que dieron cobijo a Al Qaeda y que siguen teniendo lazos con ellos.

No está claro lo que va a venir, ahora que no hay presencia internacional en el país. El escenario es muy complejo y muy oscuro. Los talibanes han dicho que quieren constituir un “Gobierno islamista inclusivo” con otras facciones locales y están negociando con políticos del régimen que acaban de derrocar, incluidos miembros del Ejecutivo.

Se han comprometido a implantar la Ley Islámica, pero aseguran que mantendrán un entorno seguro para la vuelta a la normalidad después de décadas de guerra. Eso incluye, prometen, a las mujeres, los medios de comunicación o los yihadistas. No obstante, su régimen violento y opresor ya está mostrando su rostro, palabras aparte: el Emirato Islámico de Afganistán, como lo llaman, va camino de ser una réplica del que comandaron de 1996 a 2001, con algunas cesiones por pura conveniencia. Para lograr el reconocimiento internacional hace falta hacerse el moderado.

“El futuro de Afganistán está ahora en manos de los afganos”, ha dicho esta noche, sin sonrojo, el enviado de Estados Unidos para la paz de Afganistán, Zalmay Khalilzad. “Los afganos se enfrentan a un momento de decisión y oportunidad. El futuro de su país está en sus manos”, dijo en Twitter el diplomático, artífice del pacto con los talibanes en Doha que derivó en el fin de la ocupación y la victoria insurgente. Pero, ¿cómo pueden elegir los que están sometidos al terror? ¿Qué oportunidades tienen los que no han escapado?

Insiste en que los afganos “elegirán su camino con total soberanía”. “Esta es la oportunidad de poner fin a su guerra también”, continuó, haciendo referencia a los enfrentamientos entre los talibanes y partidarios del anterior Gobierno afgano, derrocado el 15 de agosto.

Obvia, sin embargo, que no hay, tras 20 años de misión de EEUU y otras potencias mundiales, un estado armado y soberano, unas instituciones garantistas para tomar decisiones, sino que ha habido corrupción y dejadez y eso ha hecho fuerte a los talibanes, que pese a todo tienen una base social precisamente por el cansancio que genera el desorden de los que mandaban hasta ahora.