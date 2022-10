"Vemos la adolescencia como un problema, pero hay que verla como una oportunidad"

Qué es la adolescencia

Límites al uso del móvil

“Quien bien te quiere te tiene que poner límites, porque si no lo hacen tus padres la sociedad te los va a poner y va a ser mucho más dura”. (Miguel Ángel Rizaldos)

“Poner límites es desagradable, seguramente te espere un enfrentamiento con el adolescente, pero hay que ponerlos, sobre todo a la hora de ir a dormir. No pueden estar con el móvil cuando están durmiendo porque esto interfiere en el desarrollo del cerebro”. (Iris Pérez Bonaventura)

Autoestima

“Carecemos de halagos, normalmente nos vienen muchas más críticas que halagos. Ponemos más el foco en lo negativo que en lo positivo, pero quizá no solo hay que hacer halago a lo físico, sino al esfuerzo o a otro tipo de valores”. (Miguel Ángel Rizaldos)

“Los halagos tienen que ser verdaderos y reales. Tenía una familia que decía que su hijo jugaba como Messi. El niño se creía Messi y eso está muy bien, pero cuando se comparaba con otros o no era seleccionado para un partido, no lo entendía. Los halagos tienen que ser ‘juegas muy bien al fútbol’ o ‘te esfuerzas mucho’, pero no decir que cosas como ‘eres el mejor del mundo’, que son irreales”. (Iris Pérez Bonaventura)