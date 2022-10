La salud mental también se aprende: cómo fomentarla desde pequeños

Con esto se refiere a que éstos “a veces tienen ideas preconcebidas sobre lo que tiene que ser o no ser su hijo y hay padres y madres a los que les cuesta hacer el duelo del niño que querían y del que llega”. “Por lo que veo en mi práctica clínica hay padres y madres que no acaban de conectar con sus hijos porque esperan que sea algo distinto”, explica.

Aceptación, amor y comunicación

Otra pata que habría que cuidar es “ayudarles a ver la vida no solo desde su perspectiva, sino desde la de otros”, subraya esta experta, trayendo a colación la empatía, pero “teniendo mucho cuidado de no fomentar la competitividad”. Según Santos, “estamos asistiendo a un contexto muy competitivo, donde esperamos que los niños destaquen mucho y sobresalgan. Y no todos los niños lo hacen, la mayor parte entran dentro de lo que es la norma. Estamos imprimiendo mucha presión y esto está haciendo que su salud mental se tambalee”.

Ojo con la autoestima

Díaz-Flores defiende fomentarla pero con el matiz de aceptar cómo es, no desde el ‘eres la más guapa, eres la mejor’. Como argumenta, eso potencia una falsa autoestima, que va a implicar que cuando esa niña vea que alguien le supera en algo, le impacte. “Hay que ser realistas. Se puede ser bueno en algo, vamos a potenciar eso, pero no vamos a decirle que es el mejor, porque luego se va a frustrar. Tendrá una imagen de sí mismo que está distorsionada, hipertrofiada”, asegura.

Para ella, es bueno inculcar a los niños el tratarse bien a sí mismos, y coincide con su colega en resaltar que hay que hacerlo “de una manera realista”. Por eso aconseja “enseñar a decirse en momentos difíciles ’lo he hecho lo mejor que he podido”. “Muchas veces se nos olvida que como nos hablamos a nosotros mismos de adultos es como nos han hablado de niños. Ese lenguaje interno que tenemos, esa autocrítica, viene de cómo nos han hablado en nuestras casas. Si queremos fomentar una autoestima sana, por llamarla de alguna manera, tenemos que utilizar mucha menos crítica y muchos menos juicios en nuestras casas”, reflexiona.

Poner palabras a los sentimientos

En situación donde aparece la frustración, como cuando el niño siente ‘quiero algo y tú no me lo das’ o ‘quiero esto y no me dejas’, se les puede ir ayudando a tolerar esa emoción, “poniendo unos límites claros” y “poniendo palabras a los sentimientos”, indica Lloberas.