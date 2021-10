¿Ha tenido que venir una pandemia para que nos preocupemos de la salud mental?

Boy_Anupong via Getty Images

La ansiedad y la salud mental ha dejado de ser un poco menos invisible en este 2021, pero los números llevan años siendo bajos. La lista de espera en la sanidad pública es de hasta tres meses y la tasa de psicólogos clínicos de la Seguridad Social no llega ni a la mitad de la media europea. Esto no es nuevo, pero se empieza hablar ahora. ¿Ha sido todo por la pandemia? ¿ha tenido que venir un virus que nos confine meses a nivel mundial para hablar públicamente de ello?

La pandemia, la voz de alarma de la salud mental

“La pandemia nos ha afectado a todos. Fue un cambio importante en nuestras vidas, primero la reclusión del confinamiento, pero también el riesgo y el miedo que todos compartimos, la incertidumbre por nuestra salud y la de nuestros familiares”, añade la especialista. Para ella, esta situación límite puso a prueba los mecanismos que tenía la población para adaptarse a estos momentos, algo que no todos tienen.

“Teníamos una línea muy clara de quienes están bien y quienes están mal y ya no está tan clara”

En esto coincide Mikel Munárriz, presidente de la AEN-Profesionales de la Salud Mental, quien recalca que durante la pandemia “nos dimos cuenta de que éramos más frágiles, más vulnerables”. “Teníamos una línea muy clara de quienes están bien y quienes están mal y ya no está tan clara. Eso ha sido una parte ‘buena’ de la pandemia, el sufrimiento psíquico, el miedo, la angustia, la desesperanza… se ha dejado de ver como que era de otros”, explica.

Otro factor importante, más allá de la incertidumbre y el encierro ha sido la imposibilidad de los familiares de despedirse de las víctimas de la pandemia. “Todas las rutinas que teníamos para acompañar se perdieron y todavía no se han llegado a recuperar. El acompañamiento cuando alguien esté enfermo y que las personas no estén solas en los hospitales”, cuenta Rey.

Unas carencias que no solo se suplen con recursos especializados

Esta situación crítica no ha sido solo el único factor que ha influido en que la salud mental sea una parte fundamental del debate público actualmente. Había una serie de deficiencia de recursos que ya se conocían de antes y algunas como el desempleo o los problemas sociales se han incrementado con la crisis del coronavirus.

“Todo lo que está saliendo: las carencias, las urgencias y las necesidades se sabían de antes de la pandemia. Es decir, para nosotros no es una sorpresa. Tanto las personas con sufrimiento psíquico como los profesionales lo conocíamos. Lo que era raro era que no estuviera ya en la agenda pública”, explica Munárriz.

De hecho, la OMS incluye la salud mental y el “bienestar psíquico” como parte integral de la salud . Sin embargo, para los especialistas la preocupación de la salud mental debería de ir de la mano de una serie de recursos que ayuden a que la población sufra menos, en la medida de lo posible, estos trastornos. “Los recursos hacen falta, pero no hay que centrarse solo en eso”, señala Munárriz. “Es importante que haya psicólogos, pero también que haya enfermeras y oportunidades de empleo. La salud mental se construye entre todos hay que poner apoyo a otros niveles a la escuela, el trabajo… No es solo que te puedas permitir una terapia es que estén cubiertos otros elementos de la sociedad y que disfrutemos de mejor o peor salud mental”, explica.

En este sentido, el especialista recuerda que si hay una situación que genere una sensación de malestar, primero hay que intentar subsanarla. “Habrá quien se quede en la calle porque no tiene casa, pues primero habrá que ofrecerle una cierta seguridad habitacional. Lo mismo con una persona sin papeles, una vez que se solucione eso puede que le haga falta o que no una terapia de salud mental”, explica.

👆🏻La consecuencia de todo esto es evidente. Si estás sufriendo de ansiedad o depresión tienes 2 vías: o esperas ⌛️, o pagas 💰. Y no cualquier persona puede asumirlo. Aquí @anerodata 🙌🏻visualiza el coste de la consulta en lo privado en Europa, relativo a horas de trabajo #dataviz pic.twitter.com/AC74tNRXQw

“La salud mental se ha recordado, pero influye todo lo que nos pasa a nivel social y económico. Ya no solo a nivel familiar o de barrio, sino que nos afecta todo lo que está pasando a nuestro alrededor”, añade.

La supuesta cuarta ola y las “visiones apocalípticas”

“Ha habido unas visiones apocalípticas que hablaban de una cuarta ola no de covid, sino de salud mental y de trastornos de estrés postraumático que están por ver”, señala.

El especialista apunta que esta forma de pensar es muy limitada porque no todo lo relacionado con la pandemia tiene que ver con la salud mental sino en cómo se resuelva o cómo se solucionen. “Es entre apocalíptico de no saber qué va a pasar y de megalomanía de que los profesionales de la salud mental lo vamos a poder arreglar todo o como si supiéramos cómo se apaña uno en una pandemia”, señala.

“Se sigue escuchando por algunos pacientes en consulta ‘yo no voy al psicólogo porque no estoy loco”

En este mismo sentido, Rey explica que la crisis no ha generado solo problemas de salud mental sino que también les ha servido a algunas personas para mejorar. “Muchas veces las crisis sirven para aprender. Son un acontecimiento vital estresante y no es ni bueno ni malo, ayuda a poner en marcha ciertos mecanismos y, en función de cómo hayas respondido a ciertas situaciones, tendrás más capacidad de afrontar esta situación que ha ocurrido”, explica la psicóloga que pide dejar un margen de maniobra para adaptarse y no adelantarse.