El rapapolvo de Salvador Illa a Ana Pastor tras pedir su dimisión: cuatro minutos que levantan aplausos

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha mostrado muy duro y contundente con la diputada y exministra de Sanidad, Ana Pastor, durante su intervención en la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados.

Illa ha contestado con rotundidad a Pastor, que minutos antes había pedido la dimisión del ministro porque “su tiempo ha acabado”.

Lo ha hecho en un discurso de cuatro minutos que ha terminado levantando aplausos de los diputados presentes:

“Tengo una cierta desazón escuchando algunas de las intervenciones con todo el respeto que ustedes me merecen, que es máxima. Especialmente usted, señora Pastor, que fue durante años ministra de Sanidad y que representa a una formación política que dirige la Sanidad en cinco comunidades autónomas. He echado en falta un cierto tono de humildad, porque su formación dirige la sanidad en cinco comunidades, en concreto la que a fecha de hoy presenta uno de los datos más preocupantes. Digo yo, ¿algo tendrá que ver quien gestiona esta comunidad autónoma?.

¿Cuál es el objetivo que usted persigue? ¿Combatir la epidemia? ¿Cree que los criterios del Centro Europeo de Prevención y Detección de Datos, que cifra en 60 por 100.000 habitantes de incidencia acumulada como umbral para tomar medidas y en 250 por 100.000 habitantes para tomar medidas drásticas están avalados técnicamente, sí o no? ¿Cree usted que en Madrid había que tomar medidas drásticas? ¿Cree que las medidas que han tomado otras comunidades, por ejemplo en Ourense, en Palencia, en Linares, con incidencia acumuladas mucho más bajas son correctas o son exageradas y desproporcionadas y tienen un interés partidista? ¿O son medidas acordes con lo que recomiendan los expertos?

¿Había o no había según usted un acuerdo con la comunidad de Madrid? Porque el vicepresidente de la comunidad autónoma lo hizo público. ¿Le parece bien que el presidente del gobierno se desplazara a la sede de la Comunidad de Madrid a ofrecer un espacio de cooperación reforzada? ¿No cree que deberíamos ir juntos en este empeño? ¿Me puede usted explicar si, en función de lo que vimos por los medios, había o no acuerdo? ¿Y por qué lo que se nos pidió en reuniones resultó que no servía? ¿Se puede permitir el país que no actuemos con incidencias acumuladas como la que hemos mencionado?

Me parece que alguien como usted, que ha ocupado la responsabilidad que yo ostento, debería tener esto claro a la hora de manifestarse en esta Comisión. Por cierto, ¿debemos dejar que el 1% de la población sufra los efectos de la pandemia para que el 99% pueda vivir tranquilamente o debemos de preocuparnos de la salud de todos los ciudadanos? La respuesta a todas estas preguntas ha quedado patente.

No le tolero que diga que oculto datos a esta Comisión y que tomo el pelo a esta Cámara. No está a la altura de su desempeño parlamentario habitual, a no ser que el que conocíamos hasta hoy fuera una ficción. Ni oculto datos a esta cámara, ni le tomo el pelo. No le tolero que usted lo diga. He comparecido cuantas veces se me ha pedido, muchas veces a petición propia, y lo seguiré haciendo. Mida el rasero de otros responsables sanitarios del país por el que yo he aplicado aquí y aplique los mismos calificativos que injustamente me ha aplicado usted a mí”.