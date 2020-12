Salvador Illa define a Fernando Simón con una palabra: lo hace hasta en tres ocasiones

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, son los dos rostros principales de la lucha contra el coronavirus en España. Ambos llevan dando la cara desde que la pandemia estallara el pasado mes de marzo.

El representante político, tras más de nueve meses de crisis sanitaria, ha definido así al epidemiólogo durante la entrevista concedida a Salvados. Hasta en tres ocasiones, Illa ha calificado a Fernando Simón de “honesto”.

Tras ser preguntado por su compañero al frente de la gestión, el político ha dicho que “es un excelente servidor público y honesto”.

Por ello, Illa ha defendido tanto su labor como las de los responsables sanitarios autonómicos: “Me han parecido injustos los ataques a Simón porque he vivido muy de cerca lo que han hecho los Fernando Simones de España, ya que en cada comunidad autónoma hay varios y él es el símbolo del epidemiólogo y funcionario de salud pública. Conozco cosas que igual la gente no tiene porque conocer, pero creo que (las críticas) son injustas. Es un servidor público ejemplar y honesto”.

Illa también ha valorado la petición del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) para que cesara al experto. “No quiero entrar mucho en esto, pero es una decisión injusta, tal y como tuve ocasión de trasladarle a quien procedía. Algunos colegios se desmarcaron de ella y no estoy seguro de que represente al colectivo médico, no estoy seguro que sea así”, ha asegurado el ministro, que ha reiterado que no está seguro de que estén en contra de Simón.

“Tomaron esta decisión, la hicieron y algunos se desmarcaron. A Fernando Simón lo encontré en este sitio, lo nombró una persona de otra formación política y creo que acertó, yo lo mantuve”, ha rematado Illa.

Por último, el ministro ha vuelto a decir por tercera vez que el epidemiólogo es un “servidor público ejemplar y honesto”.