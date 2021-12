Los planes de Illa para el PSC

Europa Press News via Getty Images

Ahora es el turno de Salvador Illa al frente del PSC después de salir del Gobierno, tras haber gestionado en Sanidad la peor pandemia en un siglo y su posterior victoria en las elecciones del 14-F (aunque no logró gobernar frente a la suma del independentismo). El que fuera el gran fontanero del socialismo catalán pasa a ser el gran jefe del partido, y tiene las cosas muy claras para los próximos años.

Miquel Benitez via Getty Images Illa e Iceta

Se trata de un congreso extraordinario y no tendrá por tanto una ponencia política. Y será “tranquilo”, como reconocen fuentes del PSC. Sólo está la candidatura de Illa, algo poco habitual en este tipo de cónclaves socialistas. Iceta lo dejó claro renunciando: no quería bicefalias, no es una fórmula que funcione para él. A él le toca ahora centrarse en su papel de ministro de Cultura y Deporte en Madrid.

El aplauso estos días es unánime en el PSC sobre el papel de Iceta. Fuentes del PSC subrayan que él consiguió, en los años más duros del procés “rearmar” al partido y “consolidar las siglas”. Fueron momentos muy complicados, además, con la dirección nacional durante la época del cainita Comité Federal. Tuvo que renegociar con la gestora entonces del partido hermano su protocolo de relación. “Aguantó”, dicen orgullosos en el núcleo más duro del PSC.

Al PSC, además, “le comió el bocadillo Cs”, como reconocen fuentes socialistas, pero “las cosas han vuelto a su sitio cuando ha bajado el suflé”.