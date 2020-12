El familiar de una víctima del coronavirus deja con esta cara a Illa con su opinión sobre la gestión de la pandemia

El programa Salvados de LaSexta, presentado por Fernando González ‘Gonzo’, emite este domingo una entrevista con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, con quien repasan la gestión de la pandemia de coronavirus en España y el futuro tras la llegada de las primeras vacunas.

Una entrevista de la que el programa ha ido dejando varios adelantos a través de sus redes sociales.

El último, un vídeo de 35 segundos donde escuchamos el relato de un familiar de una de las miles de víctimas del virus en España.

Illa escucha desde una sala junto a Gonzo lo que cuenta este hombre:

″Mi madre nos llama a mí y a mis hermanos diciéndonos que mi padre estaba malito, que no se encontraba bien y que estaba con la saturación baja. Nos dijeron que habían llamado a una ambulancia y que les habían dicho que no le llevasen al hospital y que era mejor que le pusiesen oxígeno allí en la residencia. Y sobre las cinco o seis de la tarde, me llamaron a mí y me dijeron que mi padre había fallecido”.