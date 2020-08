Salvador Illa se pone serio para lanzar este mensaje urgente a los jóvenes

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado este viernes que, en la reunión celebrada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se ha acordado prohibir fumar en los espacios públicos si no se mantiene la distancia de dos metros, así como el cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas entre otras medidas.

El representante sanitario ha destacado que estas relacionadas con el ocio nocturno afectan mayoritariamente a los jóvenes. Por ello, les ha querido mandar un mensaje de responsabilidad.

“Me quiero dirigir a la población más joven para resaltar la importancia de ser disciplinados. En esta fase, donde estamos conviviendo con el virus, no podemos no cumplir las medidas e ignorar que la covid-19 esté circulando entre nosotros”, ha afirmado.

Illa, que se ha puesto serio, ha continuado: “Me quiero dirigir a ellos, porque algunas de las medidas que adoptamos hoy quizás les afectan de una forma más directa, para recordarles la importancia de mantener la disciplina y cumplir estas medidas durante estos meses hasta que tengamos un tratamiento o una vacuna”.

El ministro les ha instado a no hacer botellones, a no fumar cuando no se cumpla la distancia de dos metros, a tener contacto con sus amigos en grupos estables y no a juntarse en más de 10 personas.

“Deben dar mucha importancia en cumplir estas medidas, tal y como están haciendo las personas mayores”, ha finiquitado.