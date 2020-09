Salvador Illa se pronuncia tajante sobre el último "incidente" de Fernando Simón

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha estado este viernes en La Hora de La 1, el nuevo matinal del ente público, para hablar de la actualidad política.

Después de la entrevista con Mónica López, Illa ha respondido a las cuestiones de los tertulianos. El periodista de El Mundo, Joaquín Manso, le ha preguntado al ministro por “el último incidente” de Fernando Simón en rueda de prensa.

El virólogo protagonizó este jueves un curioso momento ante las cámaras cuando susurró a los periodistas allí presentes que iba a meterse un dedo en la nariz.

“El señor Simón ayer volvió a protagonizar un incidente, siempre hay gente a la que le parece más anecdótico, otras que menos, quiero saber qué le parece a usted y por qué le mantiene como portavoz cuando su credibilidad sabe que está cuestionada”, ha preguntado Manso.

Y el ministro ha respondido tajante: “La credibilidad de Simón no está cuestionada. Yo creo que es un servidor público como los que he conocido pocos. Me parece que hace un excelente trabajo y tiene su personalidad. Ha hecho un trabajo ingente. Hagamos el esfuerzo de ponernos en su lugar”.

Illa ha defendido la labor de Simón y ha señalado lo complicado que es informar en ruedas de prensa diarias durante 100 días seguidos en medio de una crisis tan grave como la provocada por la pandemia.

“Ha comunicado siempre con exactitud. Diciendo las cosas como son y con el perfil técnico que le corresponde y yo siento muco respeto y me siento muy afortunado de tenerle como colaborador”, ha sentenciado el ministro.