Illa, sobre los antivacunas: "Una cosa es tomarse una cañita discutiendo si hemos llegado a la Luna y otra sobre las vacunas"

“Y no solo hemos comprado una vacuna -ha añadido- en concreto hemos comprado siete de distintas tecnologías, de distintas empresas, intentando que se fabriquen en territorio europeo. Ya hay tres contratos con AstraZeneca, Sanofi y Johnson & Johnson, que son compañías que se comprometen a suministrar vacunas en distintos periodos de tiempo”, ha explicado.



En este sentido, el titular de Sanidad, ha afirmado que será “muy contundente” con los que “mienten” sobre éstas vacunas: “las vacunas salvan vidas y hay que darle confianza a la ciudadanía, de que los requisitos son muy exigentes, que nos guiamos estrictamente por criterios científicos. Una cosa es tomarse una cañita discutiendo si hemos llegado a la luna y otra sobre las vacunas, la ciencia nos saca de esto y la anti ciencia nos mete más en el túnel negro del covid”.



Durante la entrevista, Illa ha vuelto a calificar de “preocupante” la situación actual de la pandemia en España, pero ha añadido que el Gobierno está tomando “decisiones en base a lo que aporta la ciencia”.



“Hay que evaluar el riesgo en base de unos indicadores comunes, y luego hay que dar un plazo de dos o tres semanas para evaluar. Una vez que se toman medidas no se puede pretender que a los dos días se vean resultados (...) Vamos a actuar con toda la contundencia que haga falta, pero en base al riesgo evaluado, porque no está igual la situación en Canarias que en Madrid”, ha apuntado.