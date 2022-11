'Salvados' explica porqué no has visto a algunos políticos en su especial del Prestige

A través de las cámaras de Salvados, Mangouras ha hablado poco porque “el juicio no ha terminado” y para que haga alguna declaración sobre el caso tendría que hablar primero con sus abogados, pero aún así, el que fue capitán del Prestige ha querido enviar un mensaje: “Quisiera dar las gracias a todos los que me ayudaron”.

Desde el ex conselleiro de Pesca de la Xunta de Galicia, Enrique López Veiga hasta el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors han escuchado de la boca de Gonzo una frase: “Para acabar, quiero agradecerle que haya aceptado sentarse con nosotros para hablar de este tema, 20 años después. Porque lo que usted ha aceptado muchos otros no han querido aceptarlo y creo que todavía tienen cosas que contar”.