Salvini se 'raja': ofrece volver a gobernar al M5S para que no forme un Ejecutivo sin él

“Si alguno de los que ha estado siempre diciendo que no (en referencia al M5S) dice ahora que sí, que formemos un equipo, que tengamos un objetivo, que construyamos, que hagamos cosas buenas para el país... Yo siempre he dicho que soy una persona coherente, no guardo rencor, miro hacia adelante”, ha dicho el líder de la ultraderechista Liga Norte.

Salvini ha admitido que “Luigi Di Maio (líder del M5S) ha trabajado por el bien del país” y celebró haber provocado la crisis porque “ha servido para aclarar las cosas”, como que varios de los miembros del Cinco Estrellas, que eran reticentes a aprobar unos Presupuestos Generales para 2020 “valientes”, ahora “habrían dicho que sí”.

El controvertido responsable de Interior se ha referido a unas cuentas que incrementen el gasto público y también contemplen una drástica bajada de impuestos con una tasa única al 15% a todas las rentas, promesa de la Liga a sus votantes.

Si esta hipótesis no se concreta, Salvini ha insistido en su ‘plan’ inicial: las elecciones, porque “la soberanía pertenece al pueblo”: “Las elecciones darían la palabra a nuestros jefes, que son los italianos. Me encuentro en la calle a mucha gente que me dice ‘seguid adelante, no os parezcáis a la vieja política’. Un gobierno del M5S y el PD sería volver a la vieja política”.