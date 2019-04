Samanta Villar pasea desnuda en su último programa

Samanta Villar ha dedicado su último programa de Vida con Samanta a hablar de gente “rara, excéntrica, lunática”. En definitiva, con gente “singular”.

Uno de los testimonios que más ha impresionado a la periodista es el de Chaoko, una mujer con una vestimenta colorida que contaba que, por su aspecto, le habían llegado a ofrecer 1500 euros por azotar a un hombre.

“Se creen que soy muy abierta y muy activa sexualmente cuando no”, ha afirmado la entrevistada.

“Tu aspecto tira más a lo infantil que a lo sexual”, ha añadido Samanta mientras Chaoko le pintaba el cuerpo para “hacer algo extravagante”.

Y llegó el momento: Villar se desplazó hasta Las Ramblas de Barcelona para pasear desnuda y con pintura cubriendo su cuerpo, lo que se conoce como bodypainting.

“He conocido a gente con tanta fuerza interior que me he picado. Quiero ponerme a prueba yo misma. Soy capaz de hacer algo que no creería que haría en mi vida”, ha contado la periodista antes del paseo.