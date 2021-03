Samantha, de triunfar en 'OT' a lanzarse con la poesía

Podría escribir sobre el agujero que dejaste.

Podría escribir sobre lo que no pudo ser

o sobre lo que me hubiese podido imaginar.

El caso es que no estás.

El caso es que te echo de menos.

El caso es que sin estar no dejas de aparecer.

Que cada noche siento el vacío,

que se me pasará.

Y serás uno más de los que se fueron

de la niña que no hace otra mierda

[que escribir.

Yo tampoco me hubiera quedado conmigo.

Yo tampoco hubiera decidido quedarme.

No estás.

Y lo que es peor,

no me da igual