Samantha Vallejo-Nágera responde tras las críticas: "Qué pesados, la gente es muy pesada"

La cocinera e integrante del jurado de MasterChef (TVE), Samantha Vallejo-Nágera, ha concedido una entrevista al portal Jaleos, de El Español, en la que, entre otras cosas, ha respondido a algunas de las críticas más repetidas por los espectadores y ha valorado la gestión del gobierno en la crisis del coronavirus.

Durante la última semana, ha emergido una gran polémica en relación al talent culinario de TVE, ya que anunció que iba a retomar su grabación: “Todo el mundo tiene que criticar ahora. Yo estoy encantada con la grabación. Se van a respetar todas las medidas”, ha explicado.

Para que salga todo bien, ha contado que les han enviado un documento con un protocolo de siete hojas, van a cumplir todas las normas de higiene e incluso van a hacerse la prueba. “Se va a grabar de otra manera, pero se tiene que seguir grabando. ¿Qué más da grabar ahora o dentro de una semana? Hoy en día opina demasiada gente”, ha afirmado.

También ha contestado a todos los que critican al programa por cocinar con animales: “Qué pesados, la gente es muy pesada. Da igual. Quedémonos con el hecho de que es un programa que ilusiona a la gente. La gente nos da las gracias por cocinar, porque están confinados. ‘Te queremos, cómo lo pasamos el lunes’, me dicen. El cariño que tiene el pueblo español hacia nosotros es lo que nos llevamos. No nos hace falta más”.

Vallejo-Nágera, que se encuentra confinada en su casa de Pedraza (Segovia) junto a 23 familiares, empezó la cuarentena con otra polémica, ya que le recriminaron haberse movido de Madrid. La cocinera ha explicado que estaba ahí ya: “Nos pilló aquí, ¿para qué vamos a volver a Madrid? La gente en las redes sociales me criticó diciéndome que tendría que haber vuelto a Madrid, pero, ¿para qué? Me encanta la gente porque todo el mundo tiene que opinar. Me quedé y no me movilicé, que es lo que hay que hacer”.

Además, la chef ha valorado la gestión del Gobierno de la actual crisis del coronavirus. Vallejo-Nágera, que ha asegurado estar “destrozada por las muertes y por lo que está pasando”, se ha solidarizado con los que lo están pasando mal y ha apuntado que se podría haber hecho mejor.

“No es que lo diga yo, es que lo vemos todos. Podríamos haber sido muchísimo más precavidos, se podría haber hecho mejor y es una pena porque se ha cobrado en vidas. Y la gestión, pues, ¿qué te voy a contar?”, ha subrayado.