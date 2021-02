Samantha Vallejo-Nágera pide perdón por el vídeo que la convirtió en 'trending topic'

La cocinera y jurado de MasterChef Samantha Vallejo-Nágera ha pedido disculpas en su perfil de Instagram tras la polémica en la que se ha visto envuelta en las últimas horas.

Vallejo-Nágera compartió un vídeo junto a su hijo Roscón cocinando en el que le preguntaba cómo había celebrado el Día de la Paz en su colegio. Su hijo, tras explicarlo, incluso llegó a contar que habían bailado.

″¿Con quién bailabas tú, con una chica o un chico?”, le preguntó su madre. Tras un gesto de Roscón, la chef hizo un gesto de desaprobación y afirmó lo siguiente: ”¿Con un chico? ¡Los chicos bailan con las chicas!”.

Rápidamente el vídeo de este momento se viralizó por redes sociales convirtiéndose Vallejo-Nágera en trending topic. Los usuarios le recriminaron el comentario tachándolo de homófobo y defendiendo que cada uno baile con quien quiera.

Este lunes, la cocinera ha pedido perdón con un vídeo de Instagram: “Este es un vídeo para intentar aclarar todo lo que ha sucedido en mis últimas horas a raíz de mi vídeo cocinando con Roscón. Quiero pedir disculpas porque no ha sido para nada mi intención herir u ofender a algunas personas, me he expresado mal y nada más”.