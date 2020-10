Samantha Vallejo-Nágera se queda con esta cara con lo que creyó escuchar en 'MasterChef Celebrity'

“Me ha costado mucho trabajo. Me he dejado asesorar”, afirmó Villalobos. Sin embargo, la cocinera escuchó “sexo oral” en vez de “asesorar” y puso una cara de sorpresa total, igual que el resto de participantes del talent.

Los platos y el arte de los famosos con los fogones no fueron en esta ocasión lo más comentado de las redes sociales. El protagonismo absoluto se lo llevó la exdiputada Celia Villalobos , con unas palabras que dejaron perplejos a todo el mundo.

″¿Sexo oral? ¿Qué has dicho?”, le preguntó Vallejo-Nágera. Villalobos, extrañada por la reacción de la jueza, explicó sus palabras: “No por Dios, he dicho que me ha costado mucho trabajo encontrar un nombre”. “Y que se ha dejado asesorar”, remató Lucía Dominguín, que se encontraba junto a Villabolos.

Al final, aseguró que había puesto a sus raviolis rellenos de curry el nombre de “curry que te quiero curry”.

En Twitter la confusión generó comentarios como los siguientes.