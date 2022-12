Samantha Vallejo-Nágera, sobre Patricia Conde: "Si quería irse, solo tenía que cocinar mal"

Aldara Zarraoa via Getty Images Samantha Vallejo-Nágera en la presentación de la 10ª temporada de 'MasterChef'.

La polémica salida de Patricia Conde de MasterChef Celebrity (La 1) sigue dando mucho que hablar. La presentadora fue expulsada a las puertas de la final tras una prueba de exteriores en la que actuó de manera deliberadamente pasiva.

Después de esto y de las críticas que provocó su actitud, Conde colgó un post en Instagram en el que cargaba contra el programa e incluso acusaba a dos compañeros del formato de haber consumido drogas en el rodaje, aunque posteriormente editó el mensaje.

“Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo. Me pasan a mí el muerto”, dijo en un primer momento.

Tras la polémica, la presentadora y miembro del jurado del programa, Samantha Vallejo-Nágera se ha pronunciado en una entrevista con Fórmula TV. “Creo que Patricia Conde ha hecho un programa fantástico, ha disfrutado mucho cocinando”, ha empezado diciendo.

Sin embargo, Vallejo-Nágera no ha acabado de entender la actitud de Conde que achacó su salida a la “presión” y a estar “sensible y vulnerable”. “Si ella se quiere ir del programa solo tiene que cocinar mal e irse y no montar estas cosas ridículas”, ha zanjado.

Además, ha asegurado que no entienden las acusaciones que se vertieron sobre los compañeros de rodaje: “Creo que es un programa con el que disfruta muchísima gente y que no hay que inventarse cosas en esta vida”. “Nos ha pillado de sorpresa. No entendemos nada, ella después ha estado muy contenta con el programa, con su Instagram compartiendo cosas y demás”, ha afirmado a Fórmula TV sobre el comportamiento de Conde.

Vallejo-Nágera no es la única que se ha pronunciado sobre la salida de Conde del programa, Jordi Cruz también lo hizo, aunque de forma más concisa y aludiendo a criterios únicamente culinarios.

“Hoy, polémicas... ¿sabes lo que pasa? Que yo no la he visto la polémica, he visto un veredicto y ya está. Hoy, chimpún”, señaló el cocinero ante las cámaras de Europa Press.

Los exconcursantes de MasterChef que han cargado contra el programa

El caso de Conde no es el único y ha habido más celebrities que han salido espantados de su paso por MasterChef.

Por ejemplo, El Sevilla se pronunció en Aruseros (laSexta) sobre su paso del programa y el sentimiento común que había vivido tanto él como otros compañeros de edición.

“Ayer me wasapeé con cuatro, cinco exconcursantes del celebrity, porque sabes que estuve en el celebrity, y todos opinan lo mismo. El calificativo no lo pongo yo, es algo que todos estamos en común: olé tú. Olé tú, Patricia Conde, que se ha atrevido, que ha sido valiente y ha dicho que la tele es mentira, que es lo que pensamos los demás que hemos estado ahí. Olé tú, que ninguno de los que hemos salido de ahí hemos hablado”, señaló.

Xuso Jones también lo hizo en el podcast Los reyes del palique, en el que llegó a asegurar que el programa le había afectado a su salud. “Iba con una expectativa de programa blanco y ni mucho menos”, empezó diciendo. “Perdí 7 kilos en 10 días porque veía cosas que no me cuadraban”, señaló antes de poner un ejemplo. “Están por detrás liándomela alguien echando no sé qué sin darme cuenta, o cambiándome los platos de sitio para que venga una persona a gritarme”, añadió.

La exgimnasta Almudena Cid llegó a calificar el programa como “la peor experiencia televisiva de su vida” en una entrevista con Lecturas. Algo similar sintió el actor Jesús Castro que calificó su experiencia como “nula”. “No me adapté al tipo de programa y a la teclas que tocaban para ellos tener contenido”, recalcó en una historia de Instagram.