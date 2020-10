Sánchez retrata a Abascal: "Usted odia a España tal y como es"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha subido a la tribuna del Congreso para defender al Ejecutivo en respuesta al presidente de Vox, Santiago Abascal, en el debate de la moción de censura. “Usted odia a España tal y como es. A un patriota no le sobra la mitad de sus compatriotas”, ha reprochado Sánchez al líder de la ultraderecha.

El líder de los socialistas ha criticado las posturas de la formación y ha recordado que la mayoría de los españoles no apoyan los postulados de Vox. “La mayoría de la sociedad española rechaza el camino que usted ha ofrecido, que es el camino del odio. Un verdadero patriota no puede odiar a los que no piensan como usted. En el modelo de país que ustedes defienden no caben la mitad de los españoles”, ha asegurado.

Sánchez ha atacado al líder de Vox por su anterior trayectoria política al recordar que en 2013 la entonces presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, le colocó al frente de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social de la Comunidad de Madrid.

“Podría haber intentado hacer algo, conseguir un mecenazgo, pero no consiguió nada. ¿Se cree usted capaz de gestionar los ingresos del Estado cuando no ingresó ni un euro en esa fundación?”, ha criticado.