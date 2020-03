Sánchez admite a los presidentes de las CCAA el retraso en el material y da por perdidos los eurobonos

De hecho, Urkullu ya se lo manifestó anoche a través de una carta en la que le pidió que sean las propias autonomías las que procedan al cierre de lo que no es esencial.

En esta línea han coincidido los presidentes de Andalucía, País Vasco y Galicia, que consideran que las CCAA deben tener más control sobre el frenazo económico que van a suponer las nuevas medidas y creen que no debe ser total. Han defendido que las comunidades saben mejor que nadie cómo se mueve su tejido industrial porque están mas pegadas al terreno.

Durante el encuentro, algunos presidentes también han transmitido su malestar por las nuevas medidas de restricción de la movilidad y de cierre de actividades no esenciales que anunció este sábado el presidente y que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, sobre todo, por no haber contado con ellos y habérselo transmitido después de aprobarlo.

Algo que también han criticado otros presidentes autonómicos como el de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, quien según las fuentes consultadas, ha advertido de la posibilidad de una crisis de legitimidad de la UE dado que los ciudadanos pueden cuestionar la utilidad de la misma si no se implica de lleno en una situación crítica como la actual.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha reconocido a los presidentes de las CCAA que la entrega de material para luchar contra el coronavirus va con retraso, según informan fuentes autonómicas. Varios presidentes le han recriminado que no haya contado con las autonomías antes de anunciar el cierre de actividades no esenciales.

Urkullu también le ha emplazado a aportar “con inmediatez la máxima claridad en los criterios de aplicación del decreto por sectores de actividad, para garantizar que se evite el riesgo más que evidente de confusión e incertidumbre”.

Andalucía denuncia que no ha recibido el dinero presupuesto prometido

También el presidente de la Junta de Andalucía se ha quejado en la reunión de las dudas y confusión que ha generado el anuncio de ayer de Pedro Sánchez de paralizar toda actividad no esencial, le ha recriminado que no se haya hecho de acuerdo con las CCAA y que las haya informado a posteriori, dado que son éstas las que mejor conocen la actividad que resulta o no esencial en sus regiones.

Según las fuentes consultadas, además, ha denunciado que no hayan llegado los recursos económicos, las cantidades prometidas.

Al igual que Urkullu, Moreno ha pedido que se adopten medidas de apoyo a los sectores productivos, como suspender el pago de tributos y dar dos meses más para pagar a Hacienda cuando acabe el estado de alarma, la suspensión de la cuota de autónomos de marzo y abril y ayudas para los agricultores.