Sánchez, sobre la ultraderecha: "Lo que es un riesgo para Europa no puede ser una solución para Andalucía"

“"Los enemigos de Europa no están en el Kremlin, están también en nuestras fronteras, también en España”, dice Sánchez”

“No nos equivoquemos, porque durante todos estos años, antes de la invasión, Putin ha tratado de debilitar de otras maneras el proyecto Europeo. Ha apostado por debilitarlo apoyando, cuando no financiando, a partidos que lo que apostaban era por una menor Europa”, ha aseverado.

Sánchez ha proseguido afirmando que “los enemigos de Europa no están en el Kremlin, están también en nuestras fronteras, también en España”. “La reflexión que me gustaría hacerle a los andaluces ahora que están convocados a las urnas es la siguiente: lo que es un riesgo para Europa no puede ser una solución para Andalucía”.