Sánchez alerta de la inacción ante el cambio climático: "Es la última década para cambiar el rumbo"

YVES HERMAN via Getty Images

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha advertido del peligro de la inacción ante el cambio climático porque “la humanidad podría no sobrevivir a los impactos” y ha asegurado que “las recientes catástrofes meteorológicas muestran lo que deparará el futuro”.

“La ciencia nos dice que nos encontramos en la última década de la que disponemos para cambiar el rumbo. Debe ser la década de la acción. No de la planificación. No de las promesas. No de las propuestas. De la Acción”, ha recalcado en un artículo publicado en El País, junto al presidente de Senegal, Macky Sall.